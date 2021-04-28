Akseki'de yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Mustafa Karakuş'un kullandığı 07 KDG 47 plakalı otomobil, Akseki Geriş Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı sağlık ekibince Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu