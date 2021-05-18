Akseki Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı
Akseki Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
Akseki Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.
Akseki Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı belediye binasındaki salonda gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı İbrahim Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mayıs ayı gündemlerinde yer alan maddeler görüşüldü.
Toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Özkan, Filistin halkına yapılan zulmü kınadığını söyledi.
Daha sonra mecliste AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzaladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu