Akşehir'de "Bir hareketine bakar hayat" projesi - Haberler
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Akşehir'de "Bir hareketine bakar hayat" projesi

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de

Akşehir'de İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir'de İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İlçe protokolü, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordine edilen uygulamada, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak broşür verildi.

Trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamaya, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök ve Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir katıldı.

Akşehir'de Bir hareketine bakar hayat projesi

Akşehir'de Bir hareketine bakar hayat projesi

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