Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor
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Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor

24.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:24
Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı esnaflara ikinci kez maddi destek sağladı.

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı esnaflara ikinci kez maddi destek sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, zor zamanda esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Salgının ardından sağlıklı günlere geçilecek günlerin gelmesini temenni eden Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görev bilinciyle 155 kahvehane işletmecimiz, 21 okul kantini işletmecimiz ve 110 okul servisçimiz olmak üzere 286 esnafımıza ikinci fazda toplam 143 bin lira maddi destek sağladık." dedi.

Bu arada Akşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fikri Kurt, Akşehir Bakkallar ve Bayiler, Şarküteri ve Gıda Maddesi Satan Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Levent Emir, Akşehir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Seyit Battal Yayla, Başkan Akkaya'yı makamında ziyaret ederek üyelerine verdikleri destekten teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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