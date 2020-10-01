Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan İtfaiye Merkezi'ne ziyaret

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi'ni ziyaret ederek, personeli kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi'ni ziyaret ederek, personeli kutladı.

Akkaya, itfaiyeciliğin köklü ve önemli bir meslek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilik Türkiye'de çok eski bir teşkilat ve gerçekten zor olan mesleklerden bir tanesi. İnsanlara yangın, kaza ve diğer afetlerde yardımcı oluyorsunuz. Allah bu görevlerde sizlere kolaylıklar versin. Kazasız belasız görevlerinizi en iyi şekilde tamamlamayı nasip etsin Bu vesileyle İtfaiyecilik Haftasını kutluyor, her türlü yangın, felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Başkan Akkaya, ziyaretinin sonunda itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun