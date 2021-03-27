Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci
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Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinciAKSARAY'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla çiftçiler, yer altı suyuna katkısı dolayısıyla sevinç yaşadı.

Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci

AKSARAY'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla çiftçiler, yer altı suyuna katkısı dolayısıyla sevinç yaşadı. Eskil Ziraat Odası Başkanı Vedat Belgemen, "Bölgemizde yıllardır mart ayında bu şekilde yoğun kar yağışı görmedik. Bu kar yağışı, çiftçilerimizi sevindirdi. Bu yağışların, yer altı sularına faydası olacak" dedi.

799 bin 700 hektar yüzölçümünün yüzde 50,85'i tarım arazisi olan Aksaray'da son yağışlar kuraklık endişesini tamamen kaldırdı. Kentte 2 gündür yağan kar ise çiftçilere umut oldu. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tarlalarına giden çiftçiler, ektikleri ürünleri kontrol etti.

Eskil Ziraat Odası Başkanı Vedat Belgemen, yağışların yeraltı suyuna da etkisi olacağını belirterek, "Bölgemizde uzun yıllardır mart aşında bu şekilde yoğun kar yağışı görmedik. Bu kar yağışı çiftçilerimiz sevindirdi. Bu yağışların yeraltı sularına ve Tuz Gölü'ne faydası olacak."dedi.

ARPA VE BUĞDAYLARA CAN OLDU

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Ünlü de "Bu kış çok kurak geçti; ama bu yağan kar arpa ve buğdaylara can oldu. Yaklaşık 25 santimetre kar yağdı. İnşallah bu yağışlar nisan ayında da sürer ve çiftçilerin yüzü güler."diye konuştu.

Çiftçi Emin Yalvaç ise, "Bu yağan kar bize can suyu oldu. Bölgemizde kış boyu kurak bir sezon geçirdi. Bu yağan karla mahsullerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum."dedi.

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Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci
Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci
Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci
Aksaraylı çiftçinin 'kar' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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