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Aksaray Üniversitesi öğrencilerinden köy okuluna ziyaret

Aksaray Üniversitesi öğrencilerinden köy okuluna ziyaret
AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri Eskil ilçesinde köy okulunu ziyaret etti.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri Eskil ilçesinde köy okulunu ziyaret etti.

Katrancı Köy Okulunu ziyaret eden ASÜ Paylaşan Düşler Topluluğu öğrencileri köy okulu öğrencilerine hediye verdi.

Topluluğun Başkanı Ada Kumral, AA muhabirine, topluluğun amacının gelecek nesillere örnek teşkil etmek olduğunu söyledi.

ASÜ olarak köy okulunu ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kumral, "Atkı, bere, eldiven, resim defteri, okuma kitabı, kuru boya takımı, defter ve kalem hediye ettik. Renkleri tanıtan eğitici bir oyun oynadık. Daha sonra mendil kapmaca, sandalye kapmaca ve deve cüce oyununu oynadık. Çok keyifli vakit geçirdik." diye konuştu.

AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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