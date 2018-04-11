Aksaray Su Kanalına Düşen Genç Kayboldu
Su kanalına düşen genç kayboldu (2)GENCİN CESEDİNE ULAŞILDIAKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu.
Su kanalına düşen genç kayboldu (2)
GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI
AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu. Ermiş'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.