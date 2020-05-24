AKSARAY Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala düşünce yakalandılar Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala düşünce yakalandılarAKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu otomobilin boş su kanalına düşmesiyle yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala düşünce yakalandılar

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu otomobilin boş su kanalına düşmesiyle yakalandı. Otomobildekiler, kazayı yara almadan atlatırken, ikisinin de farklı suçlardan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 BUD 369 otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobildeki 2 kişinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlamasının ardından telsiz anonsuyla şüphelilerin gidebileceği bölgelere polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Aratol Mahallesi'nde boş sulama kanalına düştü. Polis ekipleri sürücü Yasin K. (25) ile yanındaki Bayram Ali B.'yi (26) otomobilden çıkararak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Yasin K.'nın bıçakla yaralama suçundan arandığı, Bayram Ali B.'nin ise 7 farklı suçtan arandığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada da tabanca ele geçirildi. Otomobil detaylı aranmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA