Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray- Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AKSARAY - Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Özellikle ağır tonajlı araçlar tesislere çektirilirken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aksaray'da gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı gece yarısı da etkisini sürdürdü. Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinden itibaren trafiğe kapatıldı. Özellikle ağır tonajlı araçlar tesislere çektirilirken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Geçişine izin verilmeyen araçların birçoğu Sultanhanı ilçe girişinde bekletiliyor. Kar ve tipinin özellikle Bozdağlar mevkiinde çok şiddetli olduğu bildirildi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü bölgede kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor.

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tosun - Son Dakika Haberleri

Aksaray, Polis, Konya, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title