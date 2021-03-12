Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı ve çevresi ile Ortaköy ve Ağaçören ilçelerini beyaza bürüdü.

Ortaköy ve Ağaçören ilçe merkezleri ve köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için Aksaray-Ortaköy ve Aksaray-Ağaçören kara yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut