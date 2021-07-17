AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
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AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

AKSARAY'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 4 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Almanya'dan geldiği memleketi Aksaray'da ailesiyle yemeğe gitmek için yola çıkan Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut'un (20) kullandığı 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı. Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki idaresindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut'un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) ve diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve yanındaki Ahmet Asal (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Çomuk ile Hüseyin Bildirici de kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TIP FAKÜLTESİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKMIŞ

Kazada yaşamını yitirenlerden tıp fakültesinden mezun olan Hüseyin Bildirici'nin yakın zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nde göreve başlamayı planladığı öğrenildi. Ali İhsan Çomuk, eşi Elmas Çomuk ile Gönül Bildirici ve Hüseyin Bildirici'nin cenazelerinin bugün Yeşilova beldesinde defnedileceği öğrenildi.

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AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
AKSARAY'DA ZİNCİRLEME KAZADA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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