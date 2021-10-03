Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor Aksaray'da Asayiş Şubesi ekipleri kente giriş yapan yolcu otobüslerinde aranan şahısların yakalanması ve genel tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da Asayiş Şubesi ekipleri kente giriş yapan yolcu otobüslerinde aranan şahısların yakalanması ve genel tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri hem aranan şahısların yakalanmasına yönelik hem de genel tedbirler kapsamında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde çeşitli uygulama ve denetimlerle huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalar yürüten Asayiş Şubesi ekipleri kentin giriş noktalarında da aranan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kente giriş yapan yolcu otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde tüm yolcu ve mürettebatı bir bir sorguluyor. Otobüs içerisindeki tüm yolculardan toplanan kimlikler tablet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Yapılan sorgulamalarda ilk olarak Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de vatandaşların kimlik detay sorgulamasını yapıyor. Uygulamalar kent girişlerinde belirli saatlerde gerçekleştiriliyor.

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor

Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Son Dakika Haberleri
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Özge Özder Kubilay Aka
Spor Balotelli Gökhan Töre Serdar Aziz Mehmet Topal Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksaray'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 00:49:53. #1.17#