Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Mehmet Bozdağ tarlasında hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Bozdağ, veterinere götürdü.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bozdağ, AA muhabirine, yaralı şahini tarlaya giderken bulduğunu, kanat kısmında yaralı olduğu için uçamadığını söyledi.

Yaralı şahini veterinere götürerek tedavi ettirdiğini belirten Bozdağ, "Çok güzel bir hayvan. Bulduğumda bitkin bir haldeydi. Tedavi ettirdim. Tekrar doğaya salınacak olması beni mutlu etti." diye konuştu.

Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Pınar Altuğ Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:48:06. #1.11#

title