Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Ersoy (43) idaresindeki 68 AP 400 plakalı otomobil Hacılar Harmanı Mahallesi'nde orta refüje çarptı.



Kazada sürücü Ersoy ile araçta bulunan Songül (45), Şengül (53), Sefa Ersoy (8) ile Fazilet Turğut (60) yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.