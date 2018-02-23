'Kürt Yaşar' Lakaplı Çete Lideri Yakalandı

Aksaray'da, 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçları gerçekleştirdikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY'IN KABUSU OLDULAR

Edinilen bilgiye göre, kentte suç örgütü kurarak haraç topladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve silahla adam yaralamak gibi eylemler gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, liderliğini Yaşar Koçak isimli şahsın yaptığını tespit ettikleri suç örgütünü takibe aldı. Çete lideri olduğu belirlenen Yaşar Koçak'ı takibe başlayan polis ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde 30 şüpheliyi tespit eden ve birçok delil elde eden polis, sabahın ilk ışıklarında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 6, merkeze bağlı Borucu köyünde 1, Hırkatol köyünde 1, İsmailağatolu köyünde 1, Altınkaya köyünde 1, Sevinçli köyünde 1, Ortaköy ilçesinde 13, Gökkaya köyünde 3 ve Bozkır köyünde 1 adres olmak üzere toplam 28 ayrı adrese 197 polis ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YAPILAN ARAMALARDA ADETA CEPHANELİK ELE GEÇTİ

Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp olan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüpheliler ev aramalarının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise elde geçen ateşli silahlar ve mühimmatlar adeta cephaneliği andırdı. 28 ayrı adreste didik didik arama yapan polis ekipleri 16 adet av tüfeği, 545 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 65 bin 440 TL para, 5 bin 740 TL sahte para, bin euro sahte para, 113,12 gram esrar, 3 adet çek-senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.