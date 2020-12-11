Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı

11.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:06

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi 950. Sokak'ta husumetli Muhammet A. ile Cüneyit E. sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cüneyit E. üzerindeki silahla Muhammet A'ya 5 el ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitle yerlerinden yaralanan Muhammet A. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kaçan Cüneyit A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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