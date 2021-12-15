Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da süt kamyoneti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin ön kısmının kamyonetin altına girdiği kazada sütler yola döküldü.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Bozcamahmut Eğrikuyu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Şüheda A. (30) idaresindeki 06 BG 4992 plakalı Peugeot marka otomobil, kavşaktan yola çıkan Muhittin N. (42) yönetimindeki 68 LA 428 plakalı Mitsubishi marka süt kamyonetine yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı kamyonetin altına girerken kamyonetteki süt tankı yola devrildi. Sütlerin yola döküldüğü ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Abdülbaki A. (70) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine 2 yaralı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kamyonet sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

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