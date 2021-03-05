Aksaray'da manav ve marketlerde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik başladı

Aksaray'da manav ve marketlerde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik başladıSAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, market ve manavlar da kapalı olacak.

Aksaray'da manav ve marketlerde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik başladı

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, market ve manavlar da kapalı olacak. Bu nedenle kısıtlama öncesi bakkal ve manavlarda hareketlilik başladı.

Aksaray İl Hıfzıssıhha Kurulu, kırmızı kategori de yer alınması nedeniyle pazar günü yapılacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, manav ve parkların kapalı olması yönünde karar aldı. Bu kararın ardından kısıtlama günü bakkal ve manavlardan alışveriş yapamayacak olan vatandaşlarda bugünden alışveriş yapmaya başladı.

Kısıtlama öncesi hareketliliğinin başladığını belirten manav işleten Murat Taş, "Pandemi salgını dolayısı ile pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var. Bizde işletmeler olarak kapalıyız. Alışveriş yoğunluğu bugünden başladı. Yarında aynı şekilde hareketli geçeceğinden önlemlerimizi aldık. Özellikle manav reyonuna şeffaf eldivenle tek kullanımlık poşetler koyduk. Hizmet saatimizin geçen hafta cumartesi gününe göre 3 saat uzatılması biz ve müşterilerimiz için iyi oldu. Bunun yanında işletmemize gelemeyen müşterilerimize de online hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde online hizmete ciddi talep var? dedi.

Market işletmecisi Şahin Hatipoğlu, pazar günü kapalı olması sebebiyle marketlerde yoğunluğun başladığını belirterek, cumartesi günü kapanış saatlerinin 3 saat uzatılmasının kalabalığı önleyeceğini ifade etti.

Alışveriş yapan Süleyman Orkun, 'Şehrimizde pazar günü tam kapanma olacak. Biz de son günün yoğunluğuna kalmamak içir alışverişimizi bu günden yaptık. Çünkü son gün yoğunluğunda bir riske girmek istemedik. Şu anda rahat bir şekilde alışverişimizi yapıp evimize dönüyoruz. Pazar günü hepimiz evlerimizde olacak ve yasaklara uyacağız' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı