Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor - Haberler
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Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor Aksaray'da trafik ekiplerince kentin 3 farklı noktasında halk otobüsleri üzerinde denetimler yapılırken ekipler vatandaşları pandemiye karşı uyarıyor.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

AKSARAY - Aksaray'da trafik ekiplerince kentin 3 farklı noktasında halk otobüsleri üzerinde denetimler yapılırken ekipler vatandaşları pandemiye karşı uyarıyor.

Aksaray'da Ebulfeyz Elçibey Caddesi, Eski Sanayi Caddesi ve Büyük Bölcek Caddesinde polis ekiplerince yapılan de etimlerde durdurulan halk otobüslerinde şoförlere ilk olarak yolcu sayısı soruldu. Vatandaşların trafik güvenliği açısından şoförlerin SRC belgeleri de sorgulanırken pandemi kuralları hatırlatıldı. Otobüs şoförleri maskesiz ve ayakta seyahat edecek olan yolcuları almaması yönünde uyarılar yapılıyor. Yolcu taşımacılığında kentin en yoğun hatlarından birisi olan Belediye Caddesinden Aksaray Üniversitesi Kampüsüne giden halk otobüslerinin güzergahı olan Ebulfeyz Elçibey Caddesinde önlemler diğer noktalara göre daha sık tutuluyor. Hem hattaki sefer sayısının hem de yolcu sayısının fazla olduğu güzergahta otobüslerin içerisini denetleyen polis ekipleri yolculara uyarılarda bulunuypr. Polis ekipleri seyahat eden yolculara, "Pandemi henüz bitmiş değil. Herkes daha dikkatli daha duyarlı olsun. Maskemizi takalım, hijyen ve temizliğe dikkat edelim" kuralları hatırlatıyor.

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

Aksaray'da halk otobüsleri denetlenirken, pandemi uyarısı yapılıyor

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