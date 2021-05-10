Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
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Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)

Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler köyünde gezmek için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik'in, bisiklet ve kıyafetlerini kenarına bıraktıkları, serinlemek için girdikleri Bozkır Baraj Göleti'nde...

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU 

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler köyünde gezmek için evlerinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Sevim ile arkadaşı Ahmet Bektik'in, bisiklet ve kıyafetlerini kenarına bıraktıkları, serinlemek için girdikleri Bozkır Baraj Göleti'nde cansız bedenleri bulundu. Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencisi olan Sevim ve sınıf arkadaşı Bektik'in cansız bedenlerine kıyının yakınında yaklaşık 3'er metre aralıklarla ulaşıldı. Oğullarının öldüğünün anlaşılması üzerine Döndü ve Ahmet Sevim ile Osman ve Yasemin Bektik çiftleri sinir krizi geçirdi. İki çocuğun anne ve babasına hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. 5 kardeş olan Muhammet ile 3 kardeş olan Ahmet'in, evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Her iki çocuğun cesedi de otopsi için Aksaray Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)
Aksaray'da gezmeye çıkan 14 yaşındaki 2 çocuğun baraj göletinde cesedi bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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