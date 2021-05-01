Aksaray'da foseptiğe düşen inek kurtarıldı
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Aksaray'da foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Aksaray'da foseptiğe düşen inek kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da, foseptiğe düşen inek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da, foseptiğe düşen inek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Ortaköy ilçesine bağlı Alaca köyünde Ali Öztürk'e ait inek, evinin önünde bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Öztürk, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle genişlettikten sonra vinçle ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İnek suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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