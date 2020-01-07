Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu
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Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu

Aksaray'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.

07.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:06
Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu

'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.


Aksaray'da dün geceden beri etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, ilçesi köyünde Rıza Onay (35) isimli vatandaşa ait mandıranın çatısı, saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle uçtu. Mandıranın çatısının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Rıza Onay yardım isterken, olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Meteoroloji Müdürlüğü, fırtınanın gün boyu etkili olacağını bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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