Aksaray'da fabrika yangını Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenikent beldesi Cülle Yaylası'ndaki Hacı Ali Uğurlu'ya ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile Sultanhanı ve Eskil ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA