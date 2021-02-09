Üzerine benzin döken şahıs hem kendini hem oteli yaktı
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Üzerine benzin döken şahıs hem kendini hem oteli yaktı

09.02.2021 03:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 07:53

Aksaray'da otel odasında üzerine benzin dökerek kendini yakmak sureti ile intihar girişiminde bulunan şahıs hem kedini hem de oteli yaktı. Dışarıdan bir kişi yangın çıktığını bildirirken, olay yerine gelen ekipler şahsın alevlerin arasından aldı. Ağır yaralı olan şahıs buradaki tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesinde bulunan 6 katlı otelin 5 katındaki 504 numaralı odada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray'a gelen Kamuran Y. akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele geldi.

BENZİNİ ÜZERİNE BOŞALTARAK KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Otele giriş yaparak 5. kattaki 504 numaralı odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzin dolu pet şişeyi üzerine boşalttı. Ardından çakmakla kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. alevler içinde kalırken, can havliyle otel odasındaki yatağa düştü. Yatağında tutuşmasıyla Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.

Üzerine benzin döken şahıs hem kendini hem oteli yaktı

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın "5. kattan duman çıkıyor" demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum ekipleri sevk edildi. Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.

VÜCUDUNUN BİRÇOK KISMI YANDI

Otel odasında yanarak ağır yaralanan Kamuran Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince odadan çıkartılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Vücudunun birçok kısmı yanan Kamuran Y. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürüldü.

Üzerine benzin döken şahıs hem kendini hem oteli yaktı

AİLEVİ PROBLEMLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otelin 5. katında bulunan birçok oda yanarak ve dumanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yanan odada incelemeler yaptı. Bekar olduğu öğrenilen Kamuran Y.'nin ailevi problemleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine benzin döken şahıs hem kendini hem oteli yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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