Aksaray'da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandı
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Aksaray'da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandı

Aksaray'da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da 3 köyden ev, iş yeri ve araçtan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Aksaray'da 3 köyden ev, iş yeri ve araçtan olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Boğazköy, Bekdik köyü ve Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünde farklı tarihlerde meydana gelen evden, iş yerinden ve otodan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma balattı. Yapılan araştırmaların ardından jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli Ç.K.'nın peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yerini belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Mahkemeden alınan arama kararına istinaden Ç.K. isimli şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda evin depo olarak kullanılan kısmında gizlenmiş vaziyette hırsızlık malı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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