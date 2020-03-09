Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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Aksaray, 3. Sayfa

Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı Aksaray'da kasten adam öldürme ve 10 ayrı suç dosyasından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

09.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:17
Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da kasten adam öldürme ve 10 ayrı suç dosyasından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme, 6 ayrı yaralama, çocuğa cinsel istismar, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve yasa dışı silah bulundurma, kullanma suçlarından aranan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Durmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında bir ikamette saklandığı tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, eve düzenlediği operasyonla Mehmet Durmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şahıs, ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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Aksaray'da 18 yıldır cinayet ve 10 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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