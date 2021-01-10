Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
10.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:23
Son dakika haberlerine göre Aksaray Belediyesi bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.
Aksaray Belediyesi bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi
Kaynak: Anadolu Ajansı