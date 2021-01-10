Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
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Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

10.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:23

Son dakika haberlerine göre Aksaray Belediyesi bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.

Aksaray Belediyesi bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi

Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
Son dakika haber... Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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