AKSARAY 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın (2)TUTUKLANDIAksaray'da dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Koyak (49), sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
21.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:28
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın (2)
TUTUKLANDI
Aksaray'da dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Koyak (49), sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öldürülen Rabia Ergin'in cenazesi, Ankara'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından kente getirildi. Ergin'in cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından, gözyaşları içinde Bedir Muhtar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA