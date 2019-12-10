Akşam Yemeğini Yurtta Kalan Öğrencilerle Yiyen Kaymakam Duru Tabldot Sırası Bekledi

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:41

Develi Kaymakamı Murat Duru 270 kişilik kapasitesi olan İMKB Bölge Yatılı Okulunu Ziyaret etti,akşam yemeğini öğrencilerle yiyen Kaymakam Duru öğrencilerle birlikte tabldot sırası bekledi.



Develi Kaymakamı Murat Duru "Son derece fonksiyoner mükemmel bir eğitim kompleksi olarak yapılmış toplam öğrenci mevcudu 270 olan Develi İMKB Yatılı Bölge Okulumuza köylerimizden gelip eğitimine devam eden 170 yavrumuzla tabldot usulü akşam yemeğinde beraber olduk" dedi.



Kaymakam Duru, "Onların ufuklarına ışık tutacak soru- cevaplı söyleşimizi gerçekleştirdik. Söyleşimizde yavrularımıza köy kökenli yatılı okumuş ağabeyleri olarak hedeflerine ulaşabilmeleri için öz güvenlerini yüksek tutarak, çok kitap okumaları ve disiplinli bir şekilde çok çalışıp mücadele etmeleri tavsiyelerinde bulundum" ifadesinde bulundu.



Kaymakam Duru, "Ayrıca yavrularımıza denetim amaçlı okullarından, öğretmenlerinden, pansiyonlarından ve yemekhanelerinden memnun olup olmadığını sordum çocuklarımızın tamamı çok memnun olduklarını ifade ettiler ve bizler de ziyadesiyle mutlu olduk." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA