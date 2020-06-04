Akşam Şairi Ahmet Haşim, Eyüpsultan'da anıldı
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Akşam Şairi Ahmet Haşim, Eyüpsultan'da anıldı

Türk Edebiyatında "Fecr-i Ati" türü şiirin en önemli temsilcilerinden şair ve yazar Ahmet Haşim, 87. ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı.

Akşam Şairi Ahmet Haşim, Eyüpsultan'da anıldı
04.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:28

Türk Edebiyatında "Fecr-i Ati" türü şiirin en önemli temsilcilerinden şair ve yazar Ahmet Haşim, 87. ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı.

Ahmet Haşim'in mezarı başında yapılan anma törenine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Ebedi Eyüpsultanlılarımızdan olan Ahmet Haşim çok erken yaşta aramızdan ayrılmış ama çok büyük eserler bırakmış. Bıraktığı eserlerle bugün hala konuşuluyorsa bu önemli bir şey. Zor dönemler büyük insanlar çıkartırlar. O zor dönemde hem tahsil görmüş hem hastalıklarla uğraşmış ama çok da büyük eserler bırakmıştır. Demek ki mazeret büyük işler bırakmaya mani değil. Değerli edebiyat üstadını rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

EYSAM'da anma programı düzenlendi

Ölümünün üzerinden 87 yıl geçmesine rağmen eserleri hala insanların ezberinde olan Ahmet Haşim, Tarihi Eyüpsultan Mezarlığı'nda mezarı başında anıldıktan sonra EYSAM (Eyüpsultan Araştırma Merkezi)'da edebi yönü üzerine konuşmalar yapıldı. Ebedi Eyüpsultanlı Ahmet Haşim'in edebi yönü üzerinde konuşma yapan Mustafa Yürekli, şairin hayatı ve sanatı hakkında önemli detaylar paylaştı.

"Ahmet Haşim yas şairidir"

Mustafa Yürekli'nin Ahmet Haşim'le ilgili aktardığı detaylarda, "Birçok savaşa tanıklık eden Ahmet Haşim, şiirlerinin yanı sıra 'Müslüman Saati' adlı eserinde Batı medeniyetiyle hesaplaşmayı anlatıyor. Özellikle Ahmet Haşim, batılı akımlarla anılır, bunda bir sakınca yoktur. Yenilenme adına olabilecek şeyler. Haşim'in tarzı aynı zamanda sanatsal eleştiri olmuştur. Bu bakımdan yapıcı bir şairdir. Ayrıca Ahmet Haşim'in şiirlerini sosyal verilerle anlamak gerekiyor. Baskı döneminde yazdığı eserleri haliyle sembollerle yazmıştır. Yıkılan bir imparatorluğun bıraktıklarına yas tutmuştur. Bunu da şiirleriyle aktarmıştır. Bu yüzden 'yas şairi' olarak da anabiliriz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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