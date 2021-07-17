Akşam ekip aracını taşladı, gece polisi bıçakladı

ADANA'da akşam polis aracını taşladığı öne sürülen Ramazan A. (24), gece kendisini gözaltına almaya gelen polis memunu H.Ç.'yi bıçakla sırtından yaraladı.

ADANA'da akşam polis aracını taşladığı öne sürülen Ramazan A. (24), gece kendisini gözaltına almaya gelen polis memunu H.Ç.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, hafif şekilde sırtından yaralanan polis memuru ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir olaya müdahaleye gelen polis aracını taşladığı öne sürülen Ramazan A., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan A.'yı gözaltına almak için Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki evine gitti. Evin içinde polislere direnen Ramazan A., yaşanan arbede sırasında polis memuru H.Ç.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Polis memuru, sırtına aldığı bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralanırken, Ramazan A. ise gözaltına alınıp, Doğan Kent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerinde ekip arkadaşlarının durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Önce ambulans ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen polis memuru, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci