Akrep oyuncuları isimleri! Akrep oyuncuları gerçek isimleri!
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Akrep oyuncuları isimleri! Akrep oyuncuları gerçek isimleri!

Akrep oyuncuları isimleri! Akrep oyuncuları gerçek isimleri!
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Perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi yeni bölümü 17 Haziran tarihinde ekrana geldi. Peki, Akrep oyuncuları isimleri! Akrep oyuncuları gerçek isimleri! Akrep Ahmet! Akrep Ayşem kim! Çağdaş Onur Öztürk!

Perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi yeni bölümü 17 Haziran tarihinde ekrana geldi. Peki, Akrep oyuncuları isimleri! Akrep oyuncuları gerçek isimleri! Akrep Ahmet! Akrep Ayşem kim! Çağdaş Onur Öztürk!

AKREP OYUNCULARI İSİMLERİ

Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül

AKREP DİZİSİ KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!

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