Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde ölü bulundu. Açın'ın ölüm haberinin ardından konuşan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim" dedi. Akrep Nalan kimdir, gerçek adı ne? Akrep Nalan neden öldü, ölüm sebebi ne?

AKREP NALAN KİMDİR?

Füsun Nalan Açın ya da halk arasında bilinen sahne adıyla Akrep Nalân, (26 Nisan 1954, Ankara - 4 Mart 2022, Muğla), Türk pop müziği şarkıcısı ve oyuncu.

Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası ve Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Bu dönemde bir gece kulübünde barmen olarak çalışmaya başladı.

AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?

Akrep Nalan'ın ölümünün ardından Sözcü'ye açıklama yapan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Geçen aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle üç hafta hastanede kalmıştı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim. Cenaze işlemleriyle ilgili henüz bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

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