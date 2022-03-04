Akrep Nalan adıyla tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın vefat etti

"Karlar Düşer", "Halikarnas" ve "Aşiyan" adlı şarkılarının yanı sıra "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Fidan Hoca" karakteriyle de hafızalarda yer edinen sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Akrep Nalan adıyla sanat dünyasında tanınan sanatçı, Hasibe ve Vasfi çiftinin tek çocuğu olarak 26 Nisan 1954'te Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi.

Eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başlayan sanatçı, Adana Kız Lisesi'nin ardından Uşak Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

Sanatçı, 1972'den 1980'e kadar Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebeci olarak görev yaptı. Aynı yıllarda bir yandan da Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmalarında bulundu.

Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda rol alan Akrep Nalan, Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, sahne tozunu yuttuktan sonra muhasebecilik görevinden ayrılarak, tiyatronun yanı sıra barmaid olarak çalışmaya başladı.

Barmaidlik yaptığı dönem, barın arkasında zaman zaman şarkı söyleyen sanatçı, küçük bir dinleyici kitlesine sahip oldu.

Akrep Nalan, Hakkı Çağdaş'ın desteğiyle 1980'de bir gece kulübünde profesyonel olarak sahneye çıktı.

Bodrum'da çeşitli mekanlarda gitar eşliğinde şarkılarını söyleyerek, tanınmaya başlayan sanatçı, bir süre sonra İstanbul'da müzik çalışmalarına devam etti.

Nalan, 1991'de Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Sanatçı, 1994'te "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.

İlk iki albümünde yer alan "Fani Dünya", "Halikarnas" ve "Karlar Düşer" eserleriyle ünlenen sanatçı, "Zirvedekiler" (1994), "Baskül Ailesi" (1997), "Hayat Bilgisi" (2003-2005), "Peki Olur Şekerim" (2003) ve "Aşk Mahkumu" (2004) adlı dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Akrep Nalan, 1978'de ilk kez oynadığı at yarışında altılıyı tutturunca, "Akrep" lakabıyla anılmaya başladı. Sanatçı, yaptığı bir açıklamada, atın adının ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabının "Akrep" olması dolayısıyla çevresindekilerin kendisine bu isimle seslenmeye baladığını ifade etmişti. Başarılı yorumcu, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Önceki aylarda sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan sanatçı "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Füsun Nalan Açın, 4 Mart sabahı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.