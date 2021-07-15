Akrep Kral oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep Kral ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Akrep Kral oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep Kral ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Akrep Kral oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep Kral ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Akrep Kral filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Akrep Kral oyuncuları kimler? Akrep Kral ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Akrep Kral ile ilgili bilgiler haberimizde...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akrep Kral filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Akrep Kral konusu nedir? Akrep Kral oyuncuları kimler? Akrep Kral hangi ülke yapımı bir filmdir?

AKREP KRAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akrep Kral filmi bugün 15 Temmuz Perşembe günü akşam saat 22:45 'de Show TV'de başlayacaktır.

AKREP KRAL KONUSU NE?

Akrep Kral (İngilizce özgün adı: The Scorpion King), Chuck Russell'ın yönettiği 2002, ABD yapımı aksiyon filmidir. Filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Kelly Hu, Grant Heslov ve Michael Clarke Duncan vardır. Filmde Mumya'nın Dönüşü'ndeki Mathayus adlı karakterin hikâyesi işlenmektedir. Kahini öldürmekle görevli olan Mathayus, Memnon'un kampına girdiği sırada bir tuzakla karşı karşıya gelir ve burada arkadaşlarını kaybeder. Onların intikamını almak için Memnon'u öldürmesi gerekiyordur. Memnon da Mathayus kadar iyi bir dövüşçü ve de kraldır. Üzerine gelen bütün okları elleri ile tutan Mennan son sahnede Mathayus'un yayından gelen oka engel olamayıp orada can verir. Memnon krallığına son veren Mathayus ile kahin evlenir ve huzur içinde yaşlanmayı beklerler.

AKREP KRAL KİMLER?

Dwayne Johnson : Mathayus

Steven Brand : Memnon

Michael Clarke Duncan : Balthazar

Kelly Hu : Cassandra(kahin)

Bernard Hill : Philos

Grant Heslov : At Hırsızı

Ralf Moeller : Thorak

Peter Facinelli : Takmet

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Akrep Kral oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep Kral ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
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