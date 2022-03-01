Akrep hangi element? Burç elementleri: Akrep hava, su, ateş, toprak burcu mu? Su burçları neler?

Akrep hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Akrep hangi element? Akrep hava, su, ateş, toprak burcu mu? Su burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

SU BURÇLARI NELER?

Üç adet su burcu bulunmaktadır. Yengeç , Akrep ve Balık'tır su burcu elementindedir. Su elementi burçları, derin ve ağır konuşmalardan çekinmediklerini ve genellikle birinin yüzeyin altında neler olup bittiğini anlayabildiklerini söylüyor. "İnsanların içini görürler ve gerçek niyetlerini bilirler. Bu unsurun belirtileri, başka bir yolla birleşme ihtiyacı duyduklarında kendilerini güvende ve korunmuş hissettiklerinde daha iyi işlev gördüklerinden, ilişkilerde bulunmaya çok yatkındır" diye açıklıyor. "Ayrıca, su elementinden gelen hassasiyet de büyük yaratıcılığa dönüşüyor."

AKREP HANGİ ELEMENT?

Akrep burcu su elementi grubundadır.

SU BURCU ÖZELLİKLERİ

Su işaretleri en çok derin, duygusal olmalarıyla bilinir. Bu burçlar duyarlılığa eğilimlidir ve bu onların düzenli olarak işleri ciddiye almalarını sağlayabilir. Ailelerini ve ev hayatlarını çok ciddiye alırlar. Bu insanlar aynı zamanda güçlü bir sezgiye sahiptir ve başkalarının duygularını kolayca yakalayabilirler.

Her zaman kendilerini açmaya istekli değiller. Son olarak, su işaretleri ilişkilerine oldukça bağlıdır.

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