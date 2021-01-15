Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep 6. yeni bölüm fragmanı izle! Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep son bölüm izle!
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Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep 6. yeni bölüm fragmanı izle! Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep son bölüm izle!

15.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:45
Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep 6. yeni bölüm fragmanı izle! Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep dizisi konusu, oyuncuları ve kadrosu dikkat çekiyor! Cuma akşamları ekranlara gelen Akrep dizisi merak edildi. Baş rolünde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep bölümü son bölüm ve fragmanına buradan ulaşabilirsiniz...

Star TV'nin yeni dizisi Akrep, bu hafta 6. bölümüyle ekranlara gelecek.Baş rolünde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep bölümü son bölüm ve fragmanına buradan ulaşabilirsiniz... Akrep dizisi konusu nedir? Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisi ne zaman? Akrep son bölüm izle!

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve'yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan'ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.

Ferda'nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda'nın intiharının nedeni Şahin ve Duru'nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek'le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.

Perihan'ın yeni kurduğu oyunu çözmeye çalışan Fikret, Ferda ile de artık karşı cephelerdedir! Evin içinde gerilim bir türlü bitmezken, Fikret Selma'yı akşam yemeğine eve getirecektir. Aile sofrası gün geçtikçe kalabalıklaşan evde, gençlerin kafası gelen misafir ile iyice karışacaktır.

Ferda'nın telefonunu ele geçirmek isteyen Fikret, telefonda bulunan fotoğrafları silmek için Perihan'dan sürpriz bir yardım alır. Çünkü Perihan, Ayşem'i bulmuştur. Ayşem ile ilgili bilgiler, ilk önce Ferda'nın telefon şifresini bulmayı sağlayacaktır. Perihan, Ayşem'e ait bilgilerle bundan sonra ne yapacaktır?

AKREP 6. SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep 6. yeni bölüm fragmanı izle! Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep son bölüm izle!
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