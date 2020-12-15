Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?
15.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:56
Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı Türk dizisi Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?
İddialı diziler arasında gösterilen ve ilk bölümü Cuma akşamı yayınlanan Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?
AKREP DİZİSİ NE ZAMAN?
İlk bölümü ile STAR TV'de yayınlanan Akrep dizisi seyirci tarafından ilgiyle izlendi. Akrep dizisi her Cuma saat 20.00'da STAR TV'de.
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz