Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?
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Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?

15.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:56
Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerinde yer aldığı Türk dizisi Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?

İddialı diziler arasında gösterilen ve ilk bölümü Cuma akşamı yayınlanan Akrep dizisi ne zaman? Akrep dizisi 2. bölüm 2. fragman izle! Akrep dizisi nerede çekiliyor?

AKREP DİZİSİ NE ZAMAN?

İlk bölümü ile STAR TV'de yayınlanan Akrep dizisi seyirci tarafından ilgiyle izlendi. Akrep dizisi her Cuma saat 20.00'da STAR TV'de.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

AKREP DİZİSİ 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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