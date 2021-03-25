Akrep dizisi ne zaman? Akrep bugün yok mu? Akrep yeni bölüm neden yok? Akrep yeni bölüm canlı izle!
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AKREP NE ZAMAN?
Akrep önceden Cuma akşamları yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti. Akrep bundan böyle her Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.