Akrep dizisi Ferda kimdir? Kırmızı Oda Meliha kimdir? Gerçek adı ne?
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Akrep dizisi Ferda kimdir? Kırmızı Oda Meliha kimdir? Gerçek adı ne?

11.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:28
Akrep dizisi Ferda kimdir? Kırmızı Oda Meliha kimdir? Gerçek adı ne?

Kırmızı Oda dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren oyuncu yeni dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Akrep dizisi Ferda kimdir? Kırmızı Oda Meliha kimdir? Gerçek adı ne?

11 Aralık Cuma günü başlayacak Akrep dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Evrim Alasya kimdir?

AKREP DİZİSİ FERDA KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteri ile beğeni toplayan oyuncu Akrep dizisi ile ekranlara döndü. Akrep dizisi Ferda karakterini Evrim Alasya canlandırmaktadır. Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979, İzmir doğumlu Türk oyuncu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Akrep 2020- Ferda Dizi

Kırmızı Oda 2020 Meliha Kınık Dizi

Koca Koca Yalanlar 2018 Müjgan Dizi

Güneşin Kızları 2015-2016 Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu Dizi

Benim Adım Gültepe 2014 Suna Dizi

Muhteşem Yüzyıl 2012 Ayşe Hafsa Sultan (gençliği) Dizi

Gönülçelen 2010 Balçiçek Dizi

Muro 2008 Fidan Film

Gece Sesleri 2008 Neslihan Dizi

Başka Semtin Çocukları 2008 Evrim Film

Ihlamurlar Altında

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