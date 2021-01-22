Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Melisa Uzun dizileri!

Türk oyuncu ve manken olan Aslı Melisa Uzun 2015 yılında "Miss Turkey Universe" yarışmasında ülkemizi temsil etti. Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Melisa Uzun dizileri!

Şuan Star TVekranlarında yayılan Akrep dizisinde "Duru " karakterine hayat veren başarılı isim Aslı Melisa Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Melisa Uzun dizileri!

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun,28 Temmuz 1995, Ankara doğumlu, Türk oyuncu ve manken. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.

ASLI MELİSA UZUN DİZİLERİ!

2020-2021 Akrep Duru

2020-2021 Verbotene Liebe Bobbi Atakan

2020 Zen Mother

2018 Erkenci Kuş Gamze

2016 Arkadaşlar İyidir Seda Yılmaz