Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında?
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Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında?

01.02.2021 05:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 05:18
Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında?

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında?

Star TV'de Perşembe günleri 20.00'da yayınlanmaya başlayan Akrep dizisi Duru, en çok merak edilen karakterdir. Demet Akbağ gibi üstadların rol aldığı Akrep dizisi, birçok yeni oyuncuları da seyirciyle buluşturuyor. Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında? Detaylarda!

AKREP DİZİSİ DURU KİMDİR?

İki kadının hikayesini ele alan Akrep dizisinde rol alan Aslı Melisa Uzun, Duru karakterini canlandırıyor.Akrep dizisi Duru hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dizide dikkatleri üzerine topluyor.

Akrep dizisi Duru Kimdir? Aslı Melisa Uzun kim? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında?

ASLI MELİSA UZUN KİM?

Aslı Melisa Uzun, küçük yaşlarda bale ve jimnastik ile tanışma kendini geliştirmesinin ilk adımı oluyor. 2015 yılında Miss Turkey Universite katılması kendisi için bir dönüm noktasıdır. Günümüzde mankenliği ve oyunculuk yapan Aslı Melisa Uzun ilk çıkışını Arkadaşlar İyidir dizisine Seda Yılmaz karakterini canlandırmasıyla başlıyor. Daha sonra ise Erkenci Kuş dizisinde rol aldığı Gamze karakteriyle de tüm beğenileri üzerine topluyor. Mimar Sanatlar Güzel Fakültesi dand eğitimi alarak kendini bir hayli geliştirdi. Aslı Melisa Uzun Akrep dizisinde ilk defa başrolde yer alıyor.

ASLI MELİSA UZUN KAÇ YAŞINDA?

Ankara'da dünyaya gelen Akrep dizisi Duru rolüyle başrol oynayan Aslı Melisa Uzun, 28 Temmuz 1995 doğumludur.

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