Akrep Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Onur Öztürk dizileri filmleri!
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Akrep Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Onur Öztürk dizileri filmleri!

05.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:51
Akrep Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Onur Öztürk dizileri filmleri!

Yayın hayatına yeni başlayan diziler arasında olan Akrep dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bu kapsamda Akrep Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Çağdaş Onur Öztürk dizileri filmleri!

Akrep dizisi oyunları arasına katılan isimlerden olan Çağdaş Onur Öztürk hakkında aramalar sürüyor. Dizide güçlü bir mafya lideri olan 'Ahmet Karadağ' acımasız bir yapıya sahip. Akrep Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Onur Öztürk dizileri filmleri!

AKREP AHMET KARADAĞ KİMDİR?

Ahmet Karadağ rolünü canlandıran isim Çağdaş Onur Öztürk olarak karşımıza çıkıyor.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Ağustos 1979 doğumlu olan Çağdaş Onur Öztürk Sivas'ta dünyaya geldi. Ege Ünversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu. Ünlü isim eğitim görürken fakültenin tiyatro kulübünde faaliyet gösterdi. Üniversite bitince askerliğini yaptı ve dönünce kısa bir süre bir ilaç firmasında temsilcilik yaptı. Sonra Anadolu Üniverstesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü'ne girdi ve mezun oldu. Bu okulda okurken 2008 yılında "Gazi" dizisinde rol aldı.

Daha sonra 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde, 2011 yılında Kuzey Güney dizisinde yer alan Öztürk, 2014 yılında Tut Sözünü ve Kendime İyi Bak sinema filmlerinde oynadı. 2015 yılında Yaz'ın Öyküsü dizisinde başrol oynayan Çağdaş Onur Öztürk, 2016 yılında Diriliş Ertuğrul kadrosuna katıldı.

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