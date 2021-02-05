Akrep 9. bölüm full izleme linki! Akrep son bölüm tek parça full izle!
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Akrep 9. bölüm full izleme linki! Akrep son bölüm tek parça full izle!

05.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:51
Akrep 9. bölüm full izleme linki! Akrep son bölüm tek parça full izle!

Akrep dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Akrep oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Akrep son bölüm tek parça full izleme linki ve Akrep 9. bölüm full izleme linki!

Akrep kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Akrep son bölüm tek parça full izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Akrep son bölüm tek parça full izleme linki ve Akrep 9. bölüm full izleme linki!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.

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