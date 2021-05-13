Akrep 22. Bölüm 2.Fragman
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Akrep 22. Bölüm 2.Fragman

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Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir.

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.

Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"

Yapım: 1441 Productions

Yapımcı: İrfan Şahin

Yönetmen: Gökçen Usta

Senaryo: Erkan Birgören

OYUNCULAR

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

#Akrep

Akrep 22. Bölüm 2.Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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