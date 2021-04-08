Akrep 17. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 16. bölüm izle

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AKREP 16. BÖLÜM FULL İZLE!

Akrep dizisi STAR TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Akrep 17. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 17. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKREP 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AKREP 17. BÖLÜM ÖZETİ

Merve, Aras sayesinde Ahmet'in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda'yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem'in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet'in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem'den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem'e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet'in ipini çekmek için Aras'a anlaşma teklif eder. Aras'ın mükafatı oğlu Can'a kavuşmak olacaktır. Perihan'ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin'in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras'ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin'e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin'den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin'in Hakan'la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

AKREP 16. BÖLÜM İZLE

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AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.