Akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:01

Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Sinan B, Abdulhamit B, Halil B, Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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