Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi

AKOM tarafından yapılan açıklamada, yarın erken saatlerden itibaren Balkanlardan gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı ve pazar günü kar yağacağı uyarısı yer aldı. İstanbul Valiliği de bugün kentte beklenen kar yağışına karşı bir uyarı yapmıştı.

AFET Koordinasyon Merkezi, İstanbulluları kar yağışına karşı uyararak bir açıklama yayınladı. Metinde, "Cumartesiyi Pazara bağlayan gece sıcaklıkların 3 dereceler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI 3 DERECEYE KADAR İNECEK

Açıklamada, İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgarın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi. Soğuk havanın, cuma ve cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3 derece civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DE ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

7 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM'da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği de gün içerisinde kar yağışına karşı vatandaşları uyarmış; şu açıklamayı yapmıştı: "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı