AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Yarın kent genelinde etkili olacak - Haberler
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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Yarın kent genelinde etkili olacak

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'da 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak. AKOM'dan gelen bilgilere göre sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde görülelecek olan karla karışık yağmur yağış, akşam saatlerinde ise il geneline yayılacak.

İBB AKOM'un verilerine İstanbul'da Salı günü sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde; Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda da uyardı.

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak

Emre İliksiz
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